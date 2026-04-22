22 апреля, 10:50

Венгерская MOL получила уведомление от Киева о начале транзита российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила получение информации от Киева о возобновлении транзита российской нефти через территорию Белоруссии. Ожидается, что поставки в Венгрию и Словакию начнутся не позднее четверга.

«АО «Укртранснафта» сообщило MOL о начале приёма сырой нефти из Белоруссии по трубопроводу «Дружба» на Украине сегодня в полдень. MOL ожидает, что первые поставки сырой нефти после возобновления работы украинского участка трубопровода начнутся в Венгрию и Словакию не позже завтрашнего дня», — указно в заявлении компании.

Евросоюз требует от Венгрии письменный ответ по кредиту Украине
Евросоюз требует от Венгрии письменный ответ по кредиту Украине

Накануне Владимир Зеленский объявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба». Напомним, в марте украинские власти всячески препятствовали восстановлению транзита нефти. Они отказались допустить венгерских специалистов для проведения экспертизы и оценки якобы поврежденного нефтепровода. Транзит российской нефти через украинскую территорию был остановлен 27 января по решению Киева — якобы из-за повреждений.

Наталья Демьянова
