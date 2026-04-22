Евросоюз требует от Венгрии письменный ответ по кредиту Украине

Евросоюз меняет тактику в вопросе выделения многомиллиардного займа для Киева. Теперь от Будапешта требуют изложить свою позицию письменно. В установленный срок представители этой страны должны предоставить официальный ответ.

Согласно информации Politico, европейские дипломаты пояснили механизм процесса.

«Главная новость заключается в том, что одобрение сделки будет запрошено в письменной форме. Это означает, что делегации должны будут изложить любые возражения в письменной форме в установленный срок... Отсутствие возражений означает одобрение», — отмечает издание.

Фактически, такой формат подталкивает венгерских политиков к прямому и явному отказу, если они хотят сохранить прежнюю позицию. Эксперты называют это процедурой «призванной потребовать от Венгрии явного нарушения молчания».

На ближайшем заседании в Брюсселе постпреды стран ЕС собираются утвердить блокировавшийся ранее кредит на 90 миллиардов евро. Средства будут обеспечены гарантиями из общеевропейского бюджета.

Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что разблокировка ситуации стала возможной после недавних парламентских выборов в Будапеште. Там одержал победу оппозиционный политик Петер Мадьяр, чья программа отличается от курса Виктора Орбана.

Принципиальное решение о запуске финансовой помощи на 2026–2027 годы было принято ещё в декабре 2025-го. Венгрия, Словакия и Чехия изначально отказались участвовать в обеспечении данных выплат. Виктор Орбан тогда резко раскритиковал инициативу, заявив, что возвращать долги придется будущим поколениям европейцев, так как Киев средства не вернёт.