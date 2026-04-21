Украина завершила ремонт участка нефтепровода «Дружба», повреждённого после удара, и готовится к возобновлению его работы. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, что прокачка нефти по «Дружбе» возобновится сегодня, 21 апреля. Если транзит возобновится, Евросоюз сможет разблокировать кредит для Украины на 90 миллиардов евро. Поставки по южной ветке в сторону Венгрии и Словакии прекращены с 27 января 2026 года. Украинская сторона объясняет остановку «повреждением инфраструктуры», но Венгрия и Словакия считают это политически мотивированным решением и шантажом. В ответ Будапешт заблокировал выделение Киеву €90 млрд от ЕС.