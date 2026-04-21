21 апреля, 14:45

Зеленский объявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украина завершила ремонт участка нефтепровода «Дружба», повреждённого после удара, и готовится к возобновлению его работы. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

«Нефтепровод может возобновить работу», — заявил Зеленский. Ранее он отмечал, что восстановление планируется завершить к концу апреля, чтобы система могла функционировать.

Встанут 9 авто из 10: ФРГ предупредили о возможной остановке транзита нефти по «Дружбе» с 1 мая

Ранее СМИ сообщили, что прокачка нефти по «Дружбе» возобновится сегодня, 21 апреля. Если транзит возобновится, Евросоюз сможет разблокировать кредит для Украины на 90 миллиардов евро. Поставки по южной ветке в сторону Венгрии и Словакии прекращены с 27 января 2026 года. Украинская сторона объясняет остановку «повреждением инфраструктуры», но Венгрия и Словакия считают это политически мотивированным решением и шантажом. В ответ Будапешт заблокировал выделение Киеву €90 млрд от ЕС.

Александра Мышляева
