Встанут 9 авто из 10: ФРГ предупредили о возможной остановке транзита нефти по «Дружбе» с 1 мая

Россия собирается с 1 мая остановить поставки нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба», указанным странам уже якобы отправлены скорректированные графики экспорта топлива. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается в статье, прекращение российских поставок усложнит ситуацию в энергосфере в Германии, при том что экспорт с Ближнего Востока испытывает трудности после развязанной там США и Израилем войны против Ирана. Reuters напоминает, что в прошлом году по нефтепроводу «Дружба» в Германию было отправлено 2,146 млн метрических тонн, что на 44% больше показателей за период 2024 года. При этом в первом квартале текущего года немецкая сторона уже получила 730 000 тонн нефти из РФ.

Если поставки по «Дружбе» будут остановлены, то в ФРГ сократится на 17% объём нефти, идущей на переработку в НПЗ РСК — один из крупнейших в стране. По некоторым оценкам, это топливо даёт «жизнь» 9 из 10 машин в регионе Берлина и Бранденбурга.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня не стал прокомментировать информацию от Reuters на брифинге перед журналистами. По его словам, следует задать вопросы соответствующим компаниям.