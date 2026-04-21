Встанут 9 авто из 10: ФРГ предупредили о возможной остановке транзита нефти по «Дружбе» с 1 мая
Reuters: РФ может прекратить экспорт нефти по «Дружбе» из Казахстана в Германию
Россия собирается с 1 мая остановить поставки нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба», указанным странам уже якобы отправлены скорректированные графики экспорта топлива. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечается в статье, прекращение российских поставок усложнит ситуацию в энергосфере в Германии, при том что экспорт с Ближнего Востока испытывает трудности после развязанной там США и Израилем войны против Ирана. Reuters напоминает, что в прошлом году по нефтепроводу «Дружба» в Германию было отправлено 2,146 млн метрических тонн, что на 44% больше показателей за период 2024 года. При этом в первом квартале текущего года немецкая сторона уже получила 730 000 тонн нефти из РФ.
Если поставки по «Дружбе» будут остановлены, то в ФРГ сократится на 17% объём нефти, идущей на переработку в НПЗ РСК — один из крупнейших в стране. По некоторым оценкам, это топливо даёт «жизнь» 9 из 10 машин в регионе Берлина и Бранденбурга.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня не стал прокомментировать информацию от Reuters на брифинге перед журналистами. По его словам, следует задать вопросы соответствующим компаниям.
Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт выступила с требованием отстранить от должностей министра экономики и энергетики Катерину Райхе и главу Минфина Ларса Клингбайля. Причиной назван провал правительственной политики по сдерживанию цен на топливо. До этого спикер МИД РФ Мария Захарова уже говорила, что отказ Германии от российских энергоносителей подводит страну и её граждан к краю пропасти. Последствия для немецкой экономики и населения будут весьма неприятными.
