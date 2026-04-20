20 апреля, 15:23

Мадьяр назвал шантажом политику Зеленского по нефтепроводу «Дружба»

Обложка © ТАСС / ROBERT HEGEDUS

Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Венгрии «Тиса» Петер Мадьяр призвал Владимира Зеленского прекратить шантаж, возобновив транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». С таким заявлением он выступил 20 апреля на пресс-конференции в Будапеште.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как он оценивает попытку Киева увязать запуск нефте-артерии с предоставлением Украине кредита на 90 млрд евро, венгерский политик ответил достаточно резко: «Я бы не рекомендовал президенту Зеленскому идти по пути шантажа».

«Если нефтепровод «Дружба» пригоден для транспортировки, то, пожалуйста запустите его в работу, в соответствии с вашими же обещаниями. В свою очередь россиян мы просим начать поставки нефти. Без каждого из этих условий мы не решим проблему», — рассудил Мадьяр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина готова возобновить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» уже с понедельника, 21 апреля 2026 года. Однако Киев выдвинул условие: Будапешт должен перестать блокировать кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро.

Лавров назвал ложью слова Зеленского о нефтепроводе «Дружба»
BannerImage
Марина Фещенко
