Орбан займёт пост главы МИД Венгрии в правительстве Мадьяра

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил Аните Орбан занять пост министра иностранных дел. Она уже согласилась.

С 2010 по 2015 годы Орбан работала в МИД Венгрии, курируя энергобезопасность. Позже стала советником «Тисы» по внешней политике.

Анита Орбан и пока ещё действующий премьер Венгрии Виктор Орбан не являются родственниками.

Мадьяр также назвал ещё шесть кандидатур. Минфин получит Андраш Карман, экономику и энергетику — Иштван Капитаня, оборону — Ромулуш Русин-Сзенди, здравоохранение — Жолт Хегедуш, среду обитания — Ласло Гайдос, сельское хозяйство — Сабольч Бона.

Выборы прошли 12 апреля. «Тиса» взяла 141 место, ФИДЕС Виктора Орбана — 52. Проигравший премьер назвал результат «шоком» и пообещал перезагрузить партию. Новый парламент начнёт работу в мае.

Ранее сообщалось, что Мадьяр выступает против финансирования Киева. По мнению аналитиков, Еврокомиссии приходится постоянно оказывать давление на Венгрию. При этом Будапешт стремится добиться от ЕС разблокировки более 17 миллиардов евро из ранее замороженных фондов. В этих средствах венгерскому правительству отказали ещё при нынешнем премьере Викторе Орбане.