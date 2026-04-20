«Мисс бала Анны»: Спикером парламента Венгрии станет победительница конкурса красоты

Мадьяр выдвинул на пост спикера парламента победительницу конкурса красоты
Обложка © Getty Images / Janos Kummer
Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре займёт пост премьер-министра страны, выдвинул на должность спикера национального парламента свою заместительницу Агнеш Форстхоффер. Она сменит на посту Ласло Кёвера — давнего соратника уходящего в оппозицию Виктора Орбана.
Форстхоффер присоединилась к «Тисе» в сентябре 2025 года. До политики она занималась туристическим и гостиничным бизнесом в своем родном городе Балатонфюред, но широкую известность ей принесло участие в конкурсе красоты. В 1998 году в возрасте 18 лет она завоевала титул «Мисс бала Анны» — популярное в Венгрии соревнование, которое транслируется национальными телеканалами.
Ожидается, что Форстхоффер будет избрана спикером на первом заседании парламента нового созыва в начале мая. На нём же Мадьяр официально станет премьер-министром. Будущий глава правительства предложил провести заседание 9 мая. Точную дату назначит президент Тамаш Шуйок. На выборах 12 апреля партия «Тиса» получила 141 место из 199.
Напомним, избрание нового главы правительства Венгрии пройдут в ближайшие тридцать дней. Политик Петер Мадьяр ранее отметил, что в случае необходимости он не исключает возможности обсуждения вопросов с президентом России Владимиром Путиным, как минимум для получения доступа к недорогим энергоносителям. В свою очередь, в Кремле заявили, что относятся с уважением к волеизъявлению граждан Венгрии.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.