«Мисс бала Анны»: Спикером парламента Венгрии станет победительница конкурса красоты

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре займёт пост премьер-министра страны, выдвинул на должность спикера национального парламента свою заместительницу Агнеш Форстхоффер. Она сменит на посту Ласло Кёвера — давнего соратника уходящего в оппозицию Виктора Орбана.

Форстхоффер присоединилась к «Тисе» в сентябре 2025 года. До политики она занималась туристическим и гостиничным бизнесом в своем родном городе Балатонфюред, но широкую известность ей принесло участие в конкурсе красоты. В 1998 году в возрасте 18 лет она завоевала титул «Мисс бала Анны» — популярное в Венгрии соревнование, которое транслируется национальными телеканалами.

Ожидается, что Форстхоффер будет избрана спикером на первом заседании парламента нового созыва в начале мая. На нём же Мадьяр официально станет премьер-министром. Будущий глава правительства предложил провести заседание 9 мая. Точную дату назначит президент Тамаш Шуйок. На выборах 12 апреля партия «Тиса» получила 141 место из 199.