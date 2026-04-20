Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 13:43

«Мисс бала Анны»: Спикером парламента Венгрии станет победительница конкурса красоты

Обложка © Getty Images / Janos Kummer

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре займёт пост премьер-министра страны, выдвинул на должность спикера национального парламента свою заместительницу Агнеш Форстхоффер. Она сменит на посту Ласло Кёвера — давнего соратника уходящего в оппозицию Виктора Орбана.

Форстхоффер присоединилась к «Тисе» в сентябре 2025 года. До политики она занималась туристическим и гостиничным бизнесом в своем родном городе Балатонфюред, но широкую известность ей принесло участие в конкурсе красоты. В 1998 году в возрасте 18 лет она завоевала титул «Мисс бала Анны» — популярное в Венгрии соревнование, которое транслируется национальными телеканалами.

Ожидается, что Форстхоффер будет избрана спикером на первом заседании парламента нового созыва в начале мая. На нём же Мадьяр официально станет премьер-министром. Будущий глава правительства предложил провести заседание 9 мая. Точную дату назначит президент Тамаш Шуйок. На выборах 12 апреля партия «Тиса» получила 141 место из 199.

Фиаско для Брюсселя: Победивший в Венгрии Мадьяр отказался спонсировать Украину
Фиаско для Брюсселя: Победивший в Венгрии Мадьяр отказался спонсировать Украину

Напомним, избрание нового главы правительства Венгрии пройдут в ближайшие тридцать дней. Политик Петер Мадьяр ранее отметил, что в случае необходимости он не исключает возможности обсуждения вопросов с президентом России Владимиром Путиным, как минимум для получения доступа к недорогим энергоносителям. В свою очередь, в Кремле заявили, что относятся с уважением к волеизъявлению граждан Венгрии.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Петер Мадьяр
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar