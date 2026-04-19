Орбан: Украина возобновит поставки по «Дружбе» с 21 апреля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина готова возобновить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» уже с понедельника, 21 апреля 2026 года. Однако Киев выдвинул условие: Будапешт должен перестать блокировать кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро.

«Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро», — сообщил Орбан.

При этом Будапешт не готов идти на уступки до реального возобновления транзита. Орбан подчеркнул: позиция Венгрии неизменна — «если есть нефть, то есть и деньги». Как только поставки начнутся, Венгрия готова снять вето. Европарламент одобрил кредит Украине ещё в феврале, но решение требовало единогласной поддержки всех стран ЕС.

Ситуация осложняется тем, что новый венгерский премьер Петер Мадьяр (вступает в должность в начале мая) также не спешит помогать Киеву. По данным экспертов, теперь ЕС блокирует миллиарды евро из своих фондов для Будапешта, что делает переговоры ещё более запутанными.