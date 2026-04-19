Орбан: Украина возобновит поставки по «Дружбе» с 21 апреля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина готова возобновить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» уже с понедельника, 21 апреля 2026 года. Однако Киев выдвинул условие: Будапешт должен перестать блокировать кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро.
«Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро», — сообщил Орбан.
При этом Будапешт не готов идти на уступки до реального возобновления транзита. Орбан подчеркнул: позиция Венгрии неизменна — «если есть нефть, то есть и деньги». Как только поставки начнутся, Венгрия готова снять вето. Европарламент одобрил кредит Украине ещё в феврале, но решение требовало единогласной поддержки всех стран ЕС.
Ситуация осложняется тем, что новый венгерский премьер Петер Мадьяр (вступает в должность в начале мая) также не спешит помогать Киеву. По данным экспертов, теперь ЕС блокирует миллиарды евро из своих фондов для Будапешта, что делает переговоры ещё более запутанными.
Ранее лидер победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан снимет вето с кредита ЕС Украине в 90 млрд евро после возобновления поставок нефти по «Дружбе». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что политик обещал согласиться на кредит, если Зеленский запустит прокачку, но Киев этого не сделал. Министр выразил уверенность, что Зеленский будет врать, ссылаясь на повреждение трубопровода.
