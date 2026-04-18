Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уверен, что утверждения Владимира Зеленского о нерабочем состоянии нефтепровода «Дружба» не соответствуют действительности. Об этом он завил на Антальском дипломатическом форуме.

Сергей Лавров затронул тему стремления еврочиновников предоставить Украине ссуду размером в 90 евро, тогда как глава венгерского правительства Виктор Орбан не горел желанием становиться участником этой сделки. Помимо прочего, министр напомнил: венгерский премьер пообещал дать зелёный свет указанному финансовому вливанию лишь при том условии, если Зеленский заново запустит прокачку по трубопроводу «Дружба».

«А Зеленский его так и не открыл до сих пор, и он будет врать — у меня нет сомнения, — что нефтепровод поврежден», — отметил он.

По словам руководителя российской дипломатии, эта ситуация продолжается уже целых два месяца. Он подчеркнул, что Орбану вместе с премьером Словакии Робертом Фицо пришлось предпринять очень много попыток, чтобы фактически принудить Еврокомиссию деликатно попросить Зеленского дать добро на приезд её экспертов для проверки подлинности повреждений нефтепровода «Дружба».