Лавров назвал ложью слова Зеленского о нефтепроводе «Дружба»
Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уверен, что утверждения Владимира Зеленского о нерабочем состоянии нефтепровода «Дружба» не соответствуют действительности. Об этом он завил на Антальском дипломатическом форуме.
Сергей Лавров затронул тему стремления еврочиновников предоставить Украине ссуду размером в 90 евро, тогда как глава венгерского правительства Виктор Орбан не горел желанием становиться участником этой сделки. Помимо прочего, министр напомнил: венгерский премьер пообещал дать зелёный свет указанному финансовому вливанию лишь при том условии, если Зеленский заново запустит прокачку по трубопроводу «Дружба».
«А Зеленский его так и не открыл до сих пор, и он будет врать — у меня нет сомнения, — что нефтепровод поврежден», — отметил он.
По словам руководителя российской дипломатии, эта ситуация продолжается уже целых два месяца. Он подчеркнул, что Орбану вместе с премьером Словакии Робертом Фицо пришлось предпринять очень много попыток, чтобы фактически принудить Еврокомиссию деликатно попросить Зеленского дать добро на приезд её экспертов для проверки подлинности повреждений нефтепровода «Дружба».
Ранее сообщалось, что Украина не дала согласия на инспекцию газопровода «Дружба» экспертами ЕС, хотя миссия уже прибыла. Киев также сообщил, что не намерен брать ответственность за поставки нефти даже после ремонта трубопровода. Позже, лично Зеленский пообещал закончить ремонт «Дружбы» до конца апреля.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.