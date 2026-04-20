Мадьяр выбрал Капитаню для переговоров с Россией по нефти и газу

Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре возглавит правительство Венгрии, предложил назначить Иштвана Капитаня министром экономики и энергетики. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Капитань ранее работал в Лондоне вице-президентом Shell по глобальной розничной торговле. В его ведении находились 45 тысяч АЗС в 85 странах и полмиллиона сотрудников. Именно этому политику предстоит вести переговоры с Россией по соглашениям о поставках нефти и газа. Будущий премьер намерен пересмотреть действующие контракты.

Капитань считается автором энергетического плана «Тисы», который предусматривает постепенный отказ от российских энергоносителей к 2035 году. При этом Мадьяр признаёт, что сейчас Венгрия не может обойтись без них. В ведение нового министра также перейдут вопросы внешней экономики и торговли. Ранее ими занималось МИД, который возглавлял Петер Сийярто. Теперь это ведомство станет просто министерством иностранных дел.