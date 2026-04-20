Назван день возобновления прокачки нефти по «Дружбе»

Украина ожидает, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» возобновится уже во вторник, 21 апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, технические испытания на магистрали запланированы на этот день.

Возобновление транзита откроет путь для Евросоюза к разблокированию кредита для Киева в размере 90 млрд евро.

Ранее Украина увязывала запуск «Дружбы» с отменой вето Венгрии на выделение этих средств. Венгерский премьер Виктор Орбан, в свою очередь, заявлял, что Будапешт готов снять блокировку только после реального возобновления поставок. Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр также не спешил помогать Киеву, увязывая вопрос с замороженными еврофондами для Будапешта.

Прежде Виктор Орбан уже говорил, что Украина готова возобновить поставки российской нефти по «Дружбе» с 21 апреля при условии, что Будапешт перестанет блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро. Орбан подчеркнул: позиция Венгрии неизменна — «если есть нефть, то есть и деньги». Европарламент одобрил кредит в феврале, но требовалось единогласное решение.