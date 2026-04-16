

16 апреля, 14:38

Миллиарды зависли: Три страны «Большой семёрки» тянут с оплатой кредита для Украины

Япония, США и Британия не перевели Украине $7 млрд в рамках кредита G7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Япония, Великобритания и США не перечислили Киеву 7 миллиардов долларов. Эти средства входят в состав кредита G7, который был одобрен ещё в 2024 году, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Общий объём займа достигает 45 миллиардов. На данный момент партнёры по «семёрке» выплатили более 38 миллиардов.

Евросоюз перевёл свою долю сполна — 18 миллиардов долларов уже поступили получателю. В ЕК подчеркнули, что сделали всё необходимое и теперь ждут аналогичных шагов от остальных участников соглашения.

Речь идёт о программе ERA (кредит G7). Её погашение планируется за счёт доходов, которые приносят замороженные резервы российского Центробанка. Основная сумма активов РФ — 180 миллиардов евро — заблокирована на счетах бельгийской системы Euroclear.

В Москве неоднократно называли подобные действия воровством, указывая, что на Западе покушаются не только на частные вклады, но и на государственное имущество.

Зеленский потребовал у Мерца быстро дать кредит €90 млрд после ухода Орбана
Зеленский потребовал у Мерца быстро дать кредит €90 млрд после ухода Орбана

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что пять стран выделили военную помощь Украине по программе НАТО. В их числе Эстония и Литва.

BannerImage
Никита Никонов
