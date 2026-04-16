Япония, Великобритания и США не перечислили Киеву 7 миллиардов долларов. Эти средства входят в состав кредита G7, который был одобрен ещё в 2024 году, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

Общий объём займа достигает 45 миллиардов. На данный момент партнёры по «семёрке» выплатили более 38 миллиардов.

Евросоюз перевёл свою долю сполна — 18 миллиардов долларов уже поступили получателю. В ЕК подчеркнули, что сделали всё необходимое и теперь ждут аналогичных шагов от остальных участников соглашения.

Речь идёт о программе ERA (кредит G7). Её погашение планируется за счёт доходов, которые приносят замороженные резервы российского Центробанка. Основная сумма активов РФ — 180 миллиардов евро — заблокирована на счетах бельгийской системы Euroclear.

В Москве неоднократно называли подобные действия воровством, указывая, что на Западе покушаются не только на частные вклады, но и на государственное имущество.