Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 11:16

Сальдо назвал единственное спасение для ТЦК на правобережье Херсонщины

Обложка © ТАСС/Коновалов Алексей

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал действия сотрудников территориальных центров комплектования на правобережье Днепра. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Как отметил Сальдо, сотрудники ТЦК, которые занимаются задержанием жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, могут избежать ответственности только при изменении своей позиции и переходе на сторону России. Он заявил, что считает подобные действия недопустимыми и охарактеризовал их как преступные, отметив, что «за подобное кощунство преступники не обретут покоя».

По словам губернатора, единственным возможным выходом для таких лиц может стать отказ от действий в рамках действующего украинского режима и содействие, по его формулировке, в «освобождении территории».

Bloomberg: На Украине втрое выросло число нападений на сотрудников ТЦК
Ранее в украинском руководстве отмечали ухудшение ситуации с мобилизационными ресурсами и сложность пополнения вооружённых сил. Даже выполнение минимальных планов по призыву требует значительных усилий со стороны государства. Снижение готовности населения участвовать в боевых действиях связано с длительностью конфликта и его затяжным характером.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Сальдо
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar