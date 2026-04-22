Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал действия сотрудников территориальных центров комплектования на правобережье Днепра. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Как отметил Сальдо, сотрудники ТЦК, которые занимаются задержанием жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, могут избежать ответственности только при изменении своей позиции и переходе на сторону России. Он заявил, что считает подобные действия недопустимыми и охарактеризовал их как преступные, отметив, что «за подобное кощунство преступники не обретут покоя».

По словам губернатора, единственным возможным выходом для таких лиц может стать отказ от действий в рамках действующего украинского режима и содействие, по его формулировке, в «освобождении территории».

Ранее в украинском руководстве отмечали ухудшение ситуации с мобилизационными ресурсами и сложность пополнения вооружённых сил. Даже выполнение минимальных планов по призыву требует значительных усилий со стороны государства. Снижение готовности населения участвовать в боевых действиях связано с длительностью конфликта и его затяжным характером.