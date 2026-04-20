20 апреля, 01:41

Евродепутат назвал €90 млрд даром Киеву за счёт европейцев и их детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Сумма в €90 млрд для Киева — это не заём, а безвозвратный подарок. Так высказался о новом кредите Евросоюза для Украины евродепутат Тьерри Мариани. Политик уверен, что Киев не сможет вернуть эти деньги. Расплачиваться придётся европейцам и их детям.

«Это в лучшем случае фарс, в худшем — это презрение к избирателям. Не нужно называть это займом, это дар в €90 млрд Украине», заявил он РИА «Новости».

Политик назвал решение о выдаче займа лживым и трусливым. Он пояснил, что в результате манипуляций только французские налогоплательщики отдадут €16 млрд. Он добавил, что не знает, как ещё назвать такую политику, кроме как ложью, трусостью и подтасовкой.

Песков: ЕС разблокировал бы €90 млрд для Киева с Орбаном или без
Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр объявил, что Виктор Орбан снимет вето на заём в €90 млрд после возобновления поставок нефти по «Дружбе». Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал эту ситуацию. Министр отметил — политик обещал согласиться на кредит, если Зеленский запустит прокачку. Но Киев этого не сделал. Лавров выразил уверенность, что Зеленский будет ссылаться на повреждение трубопровода.

Лия Мурадьян
