Еврокомиссия предложила странам ЕС срочно утвердить 20-й пакет ограничений против России в урезанном виде. Из документа убрали ключевую меру — полный запрет на транспортировку нефти и связанные с этим услуги, включая страхование.

«Еврокомиссия внесла на рассмотрение послов 27 стран Евросоюза предложение принять 20-й пакет санкций… исключив из него полный запрет на транспортировку российской нефти», — цитирует дипломатического источника из Брюсселя ТАСС.

Вопрос обсуждаелся на заседании Комитета постоянных представителей, где также рассматривается выделение €90 млрд Украине. Причиной корректировки стали сложности для европейского бизнеса. Танкерные компании несут серьёзные убытки из-за блокировок судов в районе Ормузского пролива, хотя точных оценок потерь пока нет.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что продление снятия санкций с российской нефти вызовет истерику в некоторых странах Европы. Многие государства, включая США, всё лучше понимают роль российских энергоресурсов для стабильности мировой экономики.