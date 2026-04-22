Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 апреля, 09:19

ЕК предложила принять 20-й пакет санкций без запрета на перевозку нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Еврокомиссия предложила странам ЕС срочно утвердить 20-й пакет ограничений против России в урезанном виде. Из документа убрали ключевую меру — полный запрет на транспортировку нефти и связанные с этим услуги, включая страхование.

«Еврокомиссия внесла на рассмотрение послов 27 стран Евросоюза предложение принять 20-й пакет санкций… исключив из него полный запрет на транспортировку российской нефти», цитирует дипломатического источника из Брюсселя ТАСС.

Вопрос обсуждаелся на заседании Комитета постоянных представителей, где также рассматривается выделение €90 млрд Украине. Причиной корректировки стали сложности для европейского бизнеса. Танкерные компании несут серьёзные убытки из-за блокировок судов в районе Ормузского пролива, хотя точных оценок потерь пока нет.

Каллас заявила, что одна страна блокирует санкции ЕС против Грузии
Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что продление снятия санкций с российской нефти вызовет истерику в некоторых странах Европы. Многие государства, включая США, всё лучше понимают роль российских энергоресурсов для стабильности мировой экономики.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
