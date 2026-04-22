Каллас заявила, что одна страна блокирует санкции ЕС против Грузии

Европейский союз планирует ввести санкции против Грузии. Однако одна страна-участница выступает против этого решения. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она озвучила позицию на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел. Стенограмму опубликовали на сайте ЕС.

Каллас сообщила, что общее настроение на введение рестрикций есть — 26 стран уже готовы поддержать рестрикции.

«Общее настроение таково, что, если мы настаивали на санкциях, например, в отношении тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, то 26 стран были бы за, и только одна выступила против», — сказала Каллас.

Каллас добавила, что ЕС намерен изменить тактику взаимодействия с Тбилиси. Брюссель планирует больше работать с грузинским народом. Так Европа покажет свою «добрую волю».

По словам главы евродипломатии, ЕС даст чёткие сигналы правительству Грузии. Направление, которое выбирает Тбилиси, не соответствует европейским ценностям. Она добавила, что ЕС вернётся к вопросу о санкциях. Это произойдёт, когда за столом переговоров соберутся новые правительства.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил, что ЕС потеряет Украину, как потерял Грузию, если не выполнит требования Киева. Он также потребовал отказаться от «демоверсии» членства. Украина, по его словам, должна восприниматься как равный партнёр.