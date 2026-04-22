Владимир Зеленский вновь потребовал от Евросоюза назвать конкретную дату вступления Украины в объединение. Заявление прозвучало в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof.

«Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны открыть кластеры и назвать нам дату. Для нас создали новые правила, но речь идёт только о дате, о которой мы спрашивали. Да, это правда, я спрашивал о дате», – заявил глава киевского режима.

Зеленский также пригрозил, что Евросоюз «потеряет Украину, как потерял Грузию», если не выполнит требования Киева. Он потребовал, чтобы ЕС воспринимал Украину как «такую же страну, на одном уровне», и отказался от «демоверсии» членства в союзе.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский уже учил Брюссель, какие страны нужно принимать в ЕС. В свой список он включил Норвегию, Украину, Великобританию и Турцию. Однако процесс вступления Киева всё ещё находится в начальной стадии. Переговоры официально стартовали в декабре 2023 года. По оптимистичным прогнозам, на полноценное членство уйдут годы. А некоторые страны ЕС, например, Венгрия, выражают скептицизм.