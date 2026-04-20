Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Берлин и Париж придумали для Киева утешительный приз вместо путёвки в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Германия и Франция выступили с инициативой предоставить Украине символические льготы на этапе, предшествующем вступлению в Евросоюз. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на внутренние документы. Такой расклад едва ли устроит Киев, рассчитывавший на ускоренное членство после потенциального мирного соглашения с Россией.

ФРГ предлагает дать Украине статус «ассоциированного члена», который откроет доступ к встречам министров и глав объединения, но без права голоса и участия в решениях по бюджету ЕС. При этом фактически вступит в силу пункт о взаимной обороне. Франция, в свою очередь, выступила с идеей предоставить Киеву статус «интегрированного государства», который не предполагает финансирования до полноценного вступления в союз.

Чиновники Еврокомиссии пояснили изданию, что суть этих документов, скорее всего, ляжет в основу окончательного предложения, которое Брюссель готовит для Киева.

В Верховной раде заявили, что Украина не готова к вступлению в ЕС

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз для Киева важнее, чем членство в НАТО. По его словам, сроки интеграции зависят исключительно от желания самого Евросоюза становиться сильнее: если Брюссель готов ждать ради этого сто лет, то и Киев может отложить своё вступление на столетие, с сарказмом добавил бывший комик.

