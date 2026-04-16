В случае вступления Грузии в Европейский союз Россия будет вынуждена внести её в перечень недружественных государств. Об этом на брифинге в Москве сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что это повлечёт распространение ответных экономических мер.

«России пришлось бы включить — я не говорю, что мы это хотим сделать, — но, с учётом новых еэсовских требований, пришлось бы включить Грузию в перечень стран с недружественными режимами и распространить на неё наши ответные экономические меры со всеми вытекающими последствиями для грузинских производителей минеральной воды, фруктов, вина, всего того, что привозится в нашу страну», — отметила дипломат.

По её словам, такой шаг станет необходимым в связи с обязательствами, которые Грузия должна будет принять как член ЕС. Захарова подчеркнула, что подобные требования союза автоматически приведут к изменению торгово-экономических условий между Москвой и Тбилиси.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал вступление в Европейский союз более приоритетной задачей для Украины, чем членство в НАТО. В интервью немецкому телеканалу он отметил, что сроки возможной интеграции зависят от готовности самого ЕС к расширению. По словам экс-комика, Украина способна усилить объединение за счёт своего военного и технологического потенциала. Он также заявил, что окончательное решение по этому вопросу остаётся за европейскими государствами.