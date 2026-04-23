Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 12:58

Перевозки нефти вывели из-под запрета: Что включено в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС

В 20-й пакет антироссийских санкций ЕС попали 117 физлиц и 60 юрлиц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

В 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали 117 физических и 60 юридических лиц. В чёрный список включены 46 судов, предположительно, перевозящих российскую нефть, а также «ограничены возможности России приобретать танкеры». Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

Кроме того, ЕС впервые ввёл механизм по запрету на экспорт в третьи страны ряда товаров, запрещённых для ввоза в РФ.

«Впервые будет введён механизм противодействия обходу санкций, позволяющий запретить экспорт определённых товаров в третьи страны, которые затем реэкспортируют их в Россию», — говорится в заявлении эстонского МИД.

Также Брюссель расширит запрет на вещание: он охватит структуры, продолжающие распространять контент «подсанкционных» СМИ.

Однако 20-й пакет санкций против РФ принят в усечённом виде, без запрета на морские перевозки российской нефти.

Напомним, 23 апреля ЕС утвердил уже 20-й пакет санкций против России. Также объединение договорилось разблокировать финансовую помощь Украине на 90 миллиардов евро.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar