Перевозки нефти вывели из-под запрета: Что включено в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС

В 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали 117 физических и 60 юридических лиц. В чёрный список включены 46 судов, предположительно, перевозящих российскую нефть, а также «ограничены возможности России приобретать танкеры». Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

Кроме того, ЕС впервые ввёл механизм по запрету на экспорт в третьи страны ряда товаров, запрещённых для ввоза в РФ.

«Впервые будет введён механизм противодействия обходу санкций, позволяющий запретить экспорт определённых товаров в третьи страны, которые затем реэкспортируют их в Россию», — говорится в заявлении эстонского МИД.

Также Брюссель расширит запрет на вещание: он охватит структуры, продолжающие распространять контент «подсанкционных» СМИ.

Однако 20-й пакет санкций против РФ принят в усечённом виде, без запрета на морские перевозки российской нефти.

Напомним, 23 апреля ЕС утвердил уже 20-й пакет санкций против России. Также объединение договорилось разблокировать финансовую помощь Украине на 90 миллиардов евро.