22 апреля, 17:36

Санкции трещат по швам: Десятки стран умоляют США разрешить им покупать российскую нефть

Глава Минфина США сообщил о просьбах продлить послабления по нефти РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ряд стран обратился с просьбой продлить ослабление санкций на российскую нефть. Речь идёт о государствах, сильно зависящих от импорта энергоресурсов.

«Более десяти наиболее уязвимых и бедных в плане энергоснабжения стран обратились ко мне с просьбой продлить действие этой отсрочки по санкциям, причем речь идет всего лишь о 30 днях», — сообщил он на слушаниях в Сенате.

По его словам, такие меры необходимы для обеспечения стабильности поставок топлива. Запрос касается краткосрочного продления действующих послаблений.

В США требуют уволить Бессента за ложь о санкциях против российской нефти
В США требуют уволить Бессента за ложь о санкциях против российской нефти

Напомним, что администрация США планирует вернуть в действие санкции против российской нефти, как только исчезнет необходимость в снижении цен на энергоносители на фоне событий вокруг Ирана. Выдача временных лицензий на операции с российской нефтью была вынужденной мерой, чтобы направить сырьё на азиатские НПЗ и сбить цены в Азии и Европе.

Полина Никифорова
