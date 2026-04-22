Санкции трещат по швам: Десятки стран умоляют США разрешить им покупать российскую нефть
Глава Минфина США сообщил о просьбах продлить послабления по нефти РФ
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ряд стран обратился с просьбой продлить ослабление санкций на российскую нефть. Речь идёт о государствах, сильно зависящих от импорта энергоресурсов.
«Более десяти наиболее уязвимых и бедных в плане энергоснабжения стран обратились ко мне с просьбой продлить действие этой отсрочки по санкциям, причем речь идет всего лишь о 30 днях», — сообщил он на слушаниях в Сенате.
По его словам, такие меры необходимы для обеспечения стабильности поставок топлива. Запрос касается краткосрочного продления действующих послаблений.
Напомним, что администрация США планирует вернуть в действие санкции против российской нефти, как только исчезнет необходимость в снижении цен на энергоносители на фоне событий вокруг Ирана. Выдача временных лицензий на операции с российской нефтью была вынужденной мерой, чтобы направить сырьё на азиатские НПЗ и сбить цены в Азии и Европе.
