1 мая, 00:43

Евродепутат Здеховски оценил шансы принятия 21-го пакета антироссийских санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Принятие 21-го пакета санкций Евросоюза против России возможно до конца срока полномочий нынешнего председателя Совета ЕС, но не гарантировано. Об этом сообщил депутат Европарламента Томаш Здеховски в беседе с газетой «Известия».

По словам евродепутата, сроки будут зависеть от политического консенсуса между странами ЕС. Переговоры по новому пакету могут оказаться трудными из-за необходимости единогласия, несмотря на сохраняющуюся политическую волю продолжать санкционное давление.

В России неоднократно заявляли, что страна справляется с санкционным давлением Запада, которое продолжает усиливаться.

Евродепутат Валле назвал Украину коррумпированной и разваливающейся страной

Ранее евродепутат Роберто Ванначчи призвал Урсулу фон дер Ляйен перестать «изображать дохлого таракана» и игнорировать энергокризис. Он указал, что ЕК утвердила 20-й пакет санкций, хотя шесть стран ЕС нарастили закупки российского газа, а сама фон дер Ляйен покинула зал заседаний, «не зная, что делать». По его словам, такая стратегия вредит самой Европе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
