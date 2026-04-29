Евродепутат Ванначчи призвал фон дер Ляйен перестать изображать дохлого таракана

Итальянский евродепутат и лидер правой партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи заявил, что на фоне энергокризиса председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пора перестать притворяться дохлым тараканом и игнорировать опасность. В ходе выступления в Европарламенте Ванначчи сообщил, что глава ЕК ушла из зала. По его словам, с одной стороны, она почувствовала себя плохо, а с другой — просто «не знала, что делать».

Ванначчи обратил внимание: пока президент России Владимир Путин встречается с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, а вице-президент США Джей Ди Вэнс направляется в Исламабад, фон дер Ляйен «просто наблюдает». При этом, добавил бывший генерал, Еврокомиссия утвердила 20-й пакет санкций, хотя прекрасно знает, что шесть стран ЕС за последний квартал нарастили закупки российского газа.

«На практике мы ведём себя как тараканы, которые замирают и притворяются мёртвыми, когда появляется хищник. Стратегия может быть правильной, но она применяется не к тому объекту. Если бы вы применили её к себе, госпожа фон дер Лейен, и к возглавляемой вами комиссии, вы бы избавили нас, жителей Европы, от множества проблем и неприятностей», — подчеркнул евродепутат, чьё выступление опубликовано в соцсети X.

Ранее Урсула фон дер Ляйен пообещала пересмотреть подходы к ведению бизнеса после жёстких требований со стороны блока канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС/ХСС. Консерваторы собирались выдвинуть ей «жёсткий ультиматум». Их цель — сокращение обременительных правил союза, которые давят на немецкие предприятия. В проекте стратегии парламентской группы насчитывается 27 пунктов. Среди инициатив — создание надзорного органа с правом вето на любые новые решения ЕС, а также сокращение штата европейских институтов и урезание их полномочий.