Немцы готовят жёсткий ультиматум Фон дер Ляйен из-за полномочий ЕС

Немецкий консервативный блок ХДС/ХСС собирается потребовать от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ослабить регулирующие нормы в Европе. Если она откажется, они пригрозили урезать полномочия самой Еврокомиссии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Интересно, что фон дер Ляйен — член ХДС, и раньше считалось, что она и канцлер Германии Фридрих Мерц действуют заодно в вопросах реформы ЕС. Но теперь Берлин решил надавить на неё, потому что «союзники теряют терпение» — им кажется, что реформы идут слишком медленно.

В понедельник глава ЕК приедет в Берлин на заседание руководства фракций ХДС/ХСС. Депутаты подготовили для неё документ с 27 требованиями. Например, они хотят создать новый надзорный орган, который сможет накладывать вето на любые законы Еврокомиссии. Либо расширить полномочия уже существующего Совета по нормативной проверке (сейчас он только консультирует). Оба варианта потребуют изменений в главных документах Евросоюза.

Также консерваторы хотят, чтобы ЕС строже толковал свои полномочия, а страны-участницы задумались о сокращении штата европейских институтов.

Раньше глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что последствия решений в энергетике для Евросоюза начинают сказываться. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация — это результат мер, принятых ранее. Такое заявление прозвучало на фоне резкого скачка цен на газ в Европе. На открытии торгов стоимость выросла примерно на треть и впервые с января 2023 года превысила 850 долларов за тысячу кубометров.