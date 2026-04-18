Внук легендарного французского президента Шарля де Голля, Пьер де Голль, выступил с резкой критикой в адрес руководства Евросоюза. По его мнению, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен давно превысила свои полномочия и действует в ущерб национальным интересам стран-участниц.

«Она делает вид, будто действует от имени европейских стран, присваивает себе полномочия, которых у неё нет, и пытается решать вопросы энергетической независимости», — заявил политик в кулуарах «Мастерской управления событиями» ТАСС. Особое возмущение потомка генерала вызвала ситуация с топливным рынком.

Пьер де Голль подчеркнул, что французское правительство должно в первую очередь заботиться о благополучии своих граждан, а не следовать «бездумной евроатлантической политике». По его словам, из-за этого курса налоги составляют 70% от конечной цены на бензин и дизель.

«Франции пора одуматься и вернуть себе суверенитет в принятии решений», — резюмировал внук великого генерала, по сути обвинив Брюссель в экономической оккупации.

