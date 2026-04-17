Франция отказалась звать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу

Париж не стал приглашать генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трёх официальных лиц.

«Франция отвергла предложение Великобритании о том, что Марку Рютте… и фон дер Ляйен… присутствовать на встрече в Париже», — говорится в материале.

Французская сторона дважды исключала имена Рютте и фон дер Ляйен из предложенного Лондоном списка приглашённых. Решение Елисейского дворца объясняется стремлением Парижа сосредоточить формат встречи преимущественно на лидерах государств. Отдельно источники сообщили изданию, что президент США Дональд Трамп не будет участвовать в саммите, как и другие представители американской администрации.

На этом фоне уточняется, что формат мероприятия будет ограничен более узким кругом участников. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи планируют проинформировать Трампа о её результатах.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Москва и Эр-Рияд согласились с необходимостью немедленно прекратить любые враждебные шаги, которые затрагивают страны побережья Персидского залива.

Коалиция по разблокировке Ормузского пролива ранее провела онлайн-встречу глав МИД по санкциям против Ирана и встречу глав военных ведомств. С 13 апреля США блокируют все суда у иранских портов в Ормузском проливе, через который идет 20% мировых поставок нефти и газа. Вашингтон разрешает проход лишь судам, не платившим Ирану (официально плата Тегераном не вводилась).

США и Израиль наносили удары по Ирану с 28 февраля, погибли более 3000 человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили двухнедельное перемирие. Состоявшиеся затем в Исламабаде переговоры не принесли результатов. При этом боевые действия не возобновлялись. Сейчас посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.