Россия и Эр-Рияд обсудили ситуацию в Ормузском проливе на фоне конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Телефонный разговор состоялся на фоне обострения после нападения США и Израиля на Иран.

В российском дипведомстве сообщили, что стороны провели обмен мнениями о последствиях конфликта и ответных шагах Тегерана. Министры подтвердили необходимость незамедлительного прекращения любых враждебных действий, от которых страдают прибрежные страны Персидского залива, особенно в том, что касается гражданской инфраструктуры.

Собеседники высказались за продолжение политико-дипломатических усилий между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Также они подчеркнули важность диалога с участием всех заинтересованных сторон для согласования условий, гарантирующих долгосрочную стабильность и безопасность в регионе на основе баланса интересов всех расположенных здесь государств.

«Россия и Саудовская Аравия готовы внести вклад в организацию такого диалога», – отметили в МИД РФ.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров назвал Ближний Восток и зону Персидского залива очевидным «кризисным узлом». Глава МИД РФ заявил, что его будет очень непросто развязать, а попытки просто разрубить едва ли приведут к результату. При этом министр подчеркнул, что Палестина – и сектор Газа, и Западный берег – не должны отходить на второй план.