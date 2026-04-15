Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 апреля, 03:28

«Кризисный узел»: Лавров вынес жёсткий приговор Ближнему Востоку

Обложка © Life.ru

Сергей Лавров дал жёсткую оценку ситуации на Ближнем Востоке. Глава МИД РФ заявил журналистам по итогам визита в Китай, что регион и зона Персидского залива превратились в очевидный «кризисный узел».

«[Его] очень непросто будет развязать. То, что сейчас пытаются просто разрубить, — едва ли приведёт к результату», — подчеркнул министр.

При этом Лавров обратил внимание, что Палестина — и сектор Газа, и Западный берег — не должны отходить на второй план. По его словам, этот тезис чётко зафиксировали в ходе переговоров с китайской делегацией.

Вэнс заявил о желании Трампа заключить большую сделку с Ираном

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом. Поездка продлится два дня – 14 и 15 апреля. В Пекине глава российского внешнеполитического ведомства провёл переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны обсудили как двустороннюю повестку, так и международную ситуацию. В центре внимания – конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Артём Гапоненко
