«Кризисный узел»: Лавров вынес жёсткий приговор Ближнему Востоку

Сергей Лавров дал жёсткую оценку ситуации на Ближнем Востоке. Глава МИД РФ заявил журналистам по итогам визита в Китай, что регион и зона Персидского залива превратились в очевидный «кризисный узел».

«[Его] очень непросто будет развязать. То, что сейчас пытаются просто разрубить, — едва ли приведёт к результату», — подчеркнул министр.

При этом Лавров обратил внимание, что Палестина — и сектор Газа, и Западный берег — не должны отходить на второй план. По его словам, этот тезис чётко зафиксировали в ходе переговоров с китайской делегацией.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом. Поездка продлится два дня – 14 и 15 апреля. В Пекине глава российского внешнеполитического ведомства провёл переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны обсудили как двустороннюю повестку, так и международную ситуацию. В центре внимания – конфликты на Украине и Ближнем Востоке.