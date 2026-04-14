Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом. Поездка продлится два дня – 14 и 15 апреля. Об этом сообщили в МИД страны.

В Пекине глава российского внешнеполитического ведомства проведёт переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны планируют обсудить как двустороннюю повестку, так и международную ситуацию. В центре внимания – конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

В начале декабря Ван И уже приезжал в Москву. Тогда он встретился с Сергеем Лавровым и секретарём Совбеза России Сергеем Шойгу. Нынешний визит стал ответным шагом в рамках регулярного диалога между двумя странами.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров анонсировал открытие четырёх новых российских посольств в Африке. В настоящее время на континенте уже действует 45 диппредставительств. Ещё четыре откроются в ближайшее время, заявил глава МИД РФ на заседании Совета глав субъектов при внешнеполитическом ведомстве.