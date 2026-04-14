Лавров и Аракчи обсудили прошедшие ирано-американские переговоры

13 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Иранский коллега подробно проинформировал российского министра о состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговорах.

В Москве приветствовали сохраняющийся настрой Тегерана на продолжение дипломатических усилий. Россия выступает за поиск развязок, которые позволят устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе с учётом законных интересов Ирана и его соседей.

Сергей Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооружённой конфронтации. Он вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса, напомнив, что у конфликта нет военного решения. Глава МИД РФ также напомнил о российской инициативе по разработке концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств при поддержке внерегиональных стран.

Кроме того, Лавров выразил Аракчи искренние соболезнования в связи с жестоким убийством бывшего главы внешнеполитического ведомства Ирана, руководителя Стратегического совета по внешней политике ИРИ Камрала Харрази, погибшего после ранений от авианалёта.

Ранее Life.ru писал, что второй раунд прямых переговоров между Ираном и США запланирован на 16 апреля. Встреча снова пройдёт в Исламабаде.