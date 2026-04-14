13 апреля, 21:36

Лавров и Аракчи обсудили прошедшие ирано-американские переговоры

13 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Иранский коллега подробно проинформировал российского министра о состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговорах.

В Москве приветствовали сохраняющийся настрой Тегерана на продолжение дипломатических усилий. Россия выступает за поиск развязок, которые позволят устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе с учётом законных интересов Ирана и его соседей.

Сергей Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооружённой конфронтации. Он вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса, напомнив, что у конфликта нет военного решения. Глава МИД РФ также напомнил о российской инициативе по разработке концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств при поддержке внерегиональных стран.

Кроме того, Лавров выразил Аракчи искренние соболезнования в связи с жестоким убийством бывшего главы внешнеполитического ведомства Ирана, руководителя Стратегического совета по внешней политике ИРИ Камрала Харрази, погибшего после ранений от авианалёта.

Песков заявил о безрезультатных переговорах США и Ирана
Ранее Life.ru писал, что второй раунд прямых переговоров между Ираном и США запланирован на 16 апреля. Встреча снова пройдёт в Исламабаде.

Юния Ларсон
