Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала пересмотреть подходы к ведению бизнеса после жёстких требований со стороны блока канцлера Германии Фридриха Мерца ХДС/ХСС. Об этом сообщает Politico.

«Мы полны решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти», — заявила глава Еврокомиссии.

Заявление прозвучало после закрытой встречи в Берлине с депутатами консервативной фракции, которую возглавляет Мерц. Ранее издание писало, что они планировали обсудить с фон дер Ляйен чрезмерные регуляторные поборы со стороны ЕС.

По информации источника, консерваторы собирались выдвинуть ей «жёсткий ультиматум». Их цель — сокращение обременительных правил союза, которые давят на немецкие предприятия.

В проекте стратегии парламентской группы насчитывается 27 пунктов. Среди инициатив — создание надзорного органа с правом вето на любые новые решения ЕС, а также сокращение штата европейских институтов и урезание их полномочий.

Показательно, что глава Еврокомиссии — член ХДС, и до недавнего времени считалось, что они с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выступают единым фронтом по реформированию ЕС. Но сейчас Берлин переходит к давлению: у союзников лопаётся терпение, так как реформа буксует.