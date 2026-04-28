Свои же отвернулись: Канцлер Германии Мерц впервые стал самым непопулярным политиком ФРГ

Фридрих Мерц переживает, пожалуй, самый болезненный момент своей политической карьеры. Как сообщает Bild со ссылкой на опрос социологического института INSA, канцлер Германии впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности среди ведущих политиков страны.

Всего несколько месяцев назад Мерц занимал 18-ю строчку. Теперь же он скатился на 20-ю, замкнув список. Его итоговый балл – всего 28,9. При этом только 10% опрошенных оценивают работу канцлера положительно (от 8 до 10 баллов). А вот 58% респондентов дали ему самую низкую оценку – от 0 до 4 баллов.

Особенно тревожный сигнал для политика – падение рейтинга внутри собственного электората. Даже среди сторонников блока ХДС/ХСС Мерц набирает лишь 55,1 балла и занимает пятое место. Его уверенно обходят другие видные консерваторы: глава ХСС Маркус Зёдер, премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст и министр внутренних дел Александер Добриндт. Последний, к слову, поднялся с 8-го на 6-е место.

Любопытная деталь: на этом фоне общая популярность блока ХДС/ХСС продолжает расти. В «восходящие звёзды» попал генсек партии Карстен Линнеман, переместившийся с 12-й позиции в первую десятку.

Возглавляет рейтинг министр обороны ФРГ Борис Писториус от Социал-демократической партии. А вот сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель потеряла две позиции, опустившись с 6-й на 8-ю строчку. Вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль также сдал позиции – с 9-го места на 11-е.

Опрос проводился с 24 по 27 апреля, в нём приняли участие 2 010 человек.

