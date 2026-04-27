Мерц считает, что Украина не сможет вступить в Евросоюз к январю 2028 года

Украина не сможет вступить в Евросоюз в январе 2028 года, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе дискуссии со школьниками в Марсберге. По его словам, окончательная интеграция в объединение невозможна, пока продолжается вооружённый конфликт. Кроме того, Киев должен соответствовать строгим критериям, в том числе в части верховенства закона и борьбы с коррупцией.

«У [Владимира] Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года — нереалистичный срок», — считает Мерц, его слова приводит агентство Reuters.

Также канцлер предложил промежуточные шаги по евроинтеграции Украины. Например, Незалежной можно дать статус наблюдателя в институтах объединения, и это предложение уже получило широкое одобрение на саммите ЕС на Кипре.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Евросоюз готов начать переговоры о вступлении Украины. Однако любые конкретные обязательства по дате «остаются туманными».