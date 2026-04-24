Bloomberg: ЕС начнёт переговоры о вступлении Украины «в ближайшие недели»

Евросоюз готов начать переговоры о членстве Украины, поскольку все предварительные условия выполнены. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС, старт переговоров ожидается в ближайшие недели или месяцы.

«Однако любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными. Для сравнения: процесс вступления Хорватии, последнего присоединившегося государства, занял около десяти лет», — отмечает агентство.

Это решение последовало за призывом лидеров Евросовета и Еврокомиссии — Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен — к немедленному началу процесса вступления Украины, озвученному на фоне согласования кредита для Киева и санкций против России.