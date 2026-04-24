Bloomberg: ЕС начнёт переговоры о вступлении Украины «в ближайшие недели»
Обложка © ТАСС / FILIP SINGER
Евросоюз готов начать переговоры о членстве Украины, поскольку все предварительные условия выполнены. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС, старт переговоров ожидается в ближайшие недели или месяцы.
«Однако любые конкретные обязательства по дате вступления Украины в ЕС остаются туманными. Для сравнения: процесс вступления Хорватии, последнего присоединившегося государства, занял около десяти лет», — отмечает агентство.
Это решение последовало за призывом лидеров Евросовета и Еврокомиссии — Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен — к немедленному началу процесса вступления Украины, озвученному на фоне согласования кредита для Киева и санкций против России.
Напомним, что Совет ЕС ранее одобрил этот финансовый пакет для Украины на 2026-2027 годы, рассчитывая на последующее возмещение за счет репараций от Москвы. Также накануне ЕС принял 20-й пакет санкций без запрета на морские перевозки нефти из РФ. Самые жёсткие меры, которые активно лоббировали страны Балтии, в итоговый документ не попали.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.