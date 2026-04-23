ЕС выдал Киеву кредит на 90 млрд евро, рассчитывая, что его покроют репарации РФ

Брюссель утвердил очередной финансовый транш для Киева, но с необычной оговоркой. Европейский союз выдал Украине кредит на 90 миллиардов евро, рассчитывая, что долг будет погашен не украинскими налогоплательщиками, а Россией. Об этом заявила пресс-служба Совета Евросоюза.

В заявлении Совета ЕС прямо указано: средства привлечены на коммерческих рынках под гарантии европейского бюджета. Однако отдавать эти деньги планируется за счёт «репараций», которые Москва, по мнению Брюсселя, будет якобы обязана выплатить Киеву.

По сути, европейские чиновники пытаются заставить Россию оплатить собственное же геополитическое противостояние с Западом. Схема выглядит так: кредит даётся Украине сейчас, а когда (и если) наступит мир, Брюссель надеется списать эти долги, переложив их на Россию в виде контрибуции.

Эксперты уже назвали эту затею «финансовой химерой». Репараций с России пока никто не получал, а механизм их принудительного взыскания отсутствует. Таким образом, Украина получает деньги, а ЕС — иллюзию того, что он тратит чужие средства. Однако если репараций не будет, коммерческим кредиторам всё равно придётся платить. И платить будет тот же Евросоюз.

Ранее Life.ru писал, что ЕС принял 20-й пакет санкций без запрета на морские перевозки нефти из РФ. Самые жёсткие меры, которые активно лоббировали страны Балтии, в итоговый документ не попали.