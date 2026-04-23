Решение Европейского совета одобрить кредит Украине на 90 млрд евро отражает утрату суверенитета европейских стран. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По оценке секретаря Совбеза, подобные шаги усиливают зависимость европейских государств от внешнеполитических решений и влияют на их роль в мировой политике. Он также указал на данные, которые, по его словам, содержатся в отчётах Евростата. Согласно приведённой информации, государственный долг Италии превысил 3 триллиона евро, а Франции — 3,5 триллиона евро.

«За авантюру властей, привыкших жить за чужой счёт, расплачиваться придется рядовым гражданам. Однако благополучие собственного населения, по-видимому, чиновников в ЕС не слишком заботит», — констатировал Шойгу.

Ранее сообщалось, что на уровне Совета ЕС одобрены новые меры, направленные на поддержку Украины и усиление санкционного давления на Россию. Министерский уровень согласовал финансовый пакет помощи Киеву в размере 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026–2027 годы.