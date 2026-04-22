22 апреля, 15:28

Кредит ЕС не спас: украинской армии грозит дефицит в €19,6 млрд

Kyiv Independent: ВСУ не хватает €19,6 млрд на оборону, несмотря на кредит от ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AI

Несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны ЕС, включая выделенный кредит, Украина испытывает нехватку средств на оборонные нужды. Как сообщает Kyiv Independent, ссылаясь на данные Еврокомиссии, дефицит военного бюджета страны в этом году составит 19,6 миллиарда евро.

Это происходит на фоне полученной помощи в 86,7 миллиарда евро и уже выделенных 28,3 миллиарда евро из европейского кредита в 90 миллиардов евро. Согласно данным презентации, озвученным изданием, в 2026 году Украине прогнозируется потребность в 134,6 миллиарда евро на оборонные нужды. Это превышает прошлогодние показатели, составившие 111,4 миллиарда евро.

ЕС одобрил выделение кредита в декабре 2025 года. Этот финансовый пакет рассчитан на два года: в 2026 году Киев получит 45 миллиардов евро, а в 2027 году – ещё 45 миллиардов евро. Из общей суммы 60 миллиардов евро будут направлены на военные нужды, а 30 миллиардов евро – на поддержку государственного бюджета.

В ВСУ пожаловались на активизацию российских сил по всей линии фронта

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС одобрили выделение Украине займа на 90 миллиардов евро и согласовали 20-й пакет санкций против России. Новый транш нужен Киеву для покрытия финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
