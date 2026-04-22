Кредит ЕС не спас: украинской армии грозит дефицит в €19,6 млрд

Несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны ЕС, включая выделенный кредит, Украина испытывает нехватку средств на оборонные нужды. Как сообщает Kyiv Independent, ссылаясь на данные Еврокомиссии, дефицит военного бюджета страны в этом году составит 19,6 миллиарда евро.

Это происходит на фоне полученной помощи в 86,7 миллиарда евро и уже выделенных 28,3 миллиарда евро из европейского кредита в 90 миллиардов евро. Согласно данным презентации, озвученным изданием, в 2026 году Украине прогнозируется потребность в 134,6 миллиарда евро на оборонные нужды. Это превышает прошлогодние показатели, составившие 111,4 миллиарда евро.

ЕС одобрил выделение кредита в декабре 2025 года. Этот финансовый пакет рассчитан на два года: в 2026 году Киев получит 45 миллиардов евро, а в 2027 году – ещё 45 миллиардов евро. Из общей суммы 60 миллиардов евро будут направлены на военные нужды, а 30 миллиардов евро – на поддержку государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС одобрили выделение Украине займа на 90 миллиардов евро и согласовали 20-й пакет санкций против России. Новый транш нужен Киеву для покрытия финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах.