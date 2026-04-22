В ВСУ пожаловались на активизацию российских сил по всей линии фронта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton
В украинском командовании заявили о росте активности российских сил практически на всех участках линии боевого соприкосновения. Комментарий дал начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса Вооружённых сил Украины Виталий Саранцев, его слова приводит издание «Общественное».
В настоящее время наблюдается активизация действий со стороны российских подразделений по всей линии фронта. Он отметил, что населённый пункт Богодухов в Харьковской области не является исключением и также находится в зоне повышенного давления. Удары, по оценке украинской стороны, фиксируются практически по всем приграничным населённым пунктам.
Ранее сообщалось об итогах боевой работы за прошедшие сутки в рамках спецоперации. Удары наносились по военным и инфраструктурным объектам, которые используются украинской стороной для обеспечения действий ВСУ. Отмечалось применение оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.