Российское оборонное ведомство отчиталось об итогах боевой работы за минувшие сутки. В ходе спецоперации были атакованы ключевые военные и логистические объекты, задействованные украинской стороной.

Удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, а также артиллерией и ракетными частями. В общей сложности под огонь попали цели в 131 районе.

Главными задачами стали объекты транспортной и портовой инфраструктуры, которые применяются для нужд ВСУ. Также поражены энергетические мощности, обеспечивающие работу военной промышленности.

Отдельным направлением работы стали места хранения и подготовки к запуску дронов дальнего радиуса действия. Вероятно, это поможет снизить интенсивность налётов на российские регионы.

По данным министерства, высокоточным огнём накрыты пункты временной дислокации личного состава. Помимо украинских формирований, в этих местах находились иностранные наёмники.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины», — уточнили в ведомстве.

Масштабная операция продемонстрировала высокую точность координации различных родов войск. Сейчас эксперты оценивают ущерб, нанесенный логистическим цепочкам противника.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Он стал ответом на террористические атаки по гражданским объектам на территории РФ.