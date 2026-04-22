22 апреля, 10:20

Бойцы РФ зашли в Гришино на трофейных Bradley, обманув операторов дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

В Донецкой Народной Республике российские военные применили хитрую тактику. Для доставки штурмовых групп в посёлок Гришино использовалась американская бронетехника, которую украинские операторы дронов приняли за свою.

Как рассказал ТАСС врио командира штурмового взвода 35-й бригады группировки «Центр» Антон Расковалов, подразделение двигалось на машинах БМП Bradley, М113 и М115.

«Заехали один раз — удачно, успешно. Все бойцы доставлены», — сообщил командир.

Всего таким образом удалось перебросить к первым домам около 30 человек. Ещё 18 штурмовиков подошли позже через лесополосы, создав мощный «ударный кулак».

«Дроны противника нас обходили стороной, не трогали», — отметил военнослужащий.

Украинские операторы БПЛА были уверены, что на трофейной технике передвигаются их же военные, и не наносили ударов. Эта военная хитрость позволила подойти к позициям ВСУ вплотную и сразу начать штурм, застав врасплох обороняющихся.

Ранее Life.ru писал, что Главком ВСУ Сырский пугает Украину новым сценарием: говорит, Россия не ограничится Донбассом. По его словам, Москва якобы рассчитывает взять под контроль не только Донбасс, но и всю Украину.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Денисова
