В Донецкой Народной Республике российские военные применили хитрую тактику. Для доставки штурмовых групп в посёлок Гришино использовалась американская бронетехника, которую украинские операторы дронов приняли за свою.

Как рассказал ТАСС врио командира штурмового взвода 35-й бригады группировки «Центр» Антон Расковалов, подразделение двигалось на машинах БМП Bradley, М113 и М115.

«Заехали один раз — удачно, успешно. Все бойцы доставлены», — сообщил командир.

Всего таким образом удалось перебросить к первым домам около 30 человек. Ещё 18 штурмовиков подошли позже через лесополосы, создав мощный «ударный кулак».

«Дроны противника нас обходили стороной, не трогали», — отметил военнослужащий.

Украинские операторы БПЛА были уверены, что на трофейной технике передвигаются их же военные, и не наносили ударов. Эта военная хитрость позволила подойти к позициям ВСУ вплотную и сразу начать штурм, застав врасплох обороняющихся.

