22 апреля, 08:48

Сырский пугает Украину новым сценарием: говорит, Россия не ограничится Донбассом

Главком ВСУ Сырский заявил, что Россия намерена взять под контроль всю Украину

Обложка © DALL-E / Life.ru

Главком ВСУ Александр Сырский выступил с жёстким заявлением о целях России. По его словам, Москва якобы рассчитывает взять под контроль не только Донбасс, но и всю Украину. Заявление прозвучало во время его встречи с главой военного экспертного совета ARES при ВСУ, бывшим заместителем верховного главнокомандующего НАТО в Европе Ричардом Ширреффом.

«Россияне не оставляют попыток продвижения и намерены взять не только Донбасс, но и всю Украину», — сказал Сырский.

К слову, в украинской повестке всё чаще звучат оценки о нарастающем давлении на фронте. Заявление Сырского легло в ту же линию — показать, что речь идёт не о локальном эпизоде, а о большой и затяжной угрозе. А ранее выяснилось, что Украина — самая вымирающая страна мира. За четверь века её население сократилось на 33% — с 48,7 миллиона до 32,9 миллиона человек.

Марина Фещенко
