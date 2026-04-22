Хотели «обнулить» на месте: всплыли новые детали «тёплой встречи» очередного перебежчика в ВСУ

Новые подробности о бывшем российском военнослужащем Артёме Климове, который перешёл на сторону ВСУ, появились в публикации «Царьграда». Оказалось, перейти линию фронта у Климова получилось только со второй попытки. Сам он в разговоре с украинскими блогерамиз аявил, что во время второго перехода столкнулся с агрессивной реакцией со стороны одного из встречавших его бойцов.

В материале приводятся его слова о том, что один из военных якобы предлагал «обнулить» его прямо на месте за 20 тысяч гривен.

О переходе Климова на украинскую сторону стало известно 21 апреля. После этого в СМИ начали появляться детали его биографии и службы. Журналисты узнали, что Климову 19 лет, он родом из Новосибирска. Также сообщалось, что он служил во втором мотострелковом батальоне 102-го пехотного полка.