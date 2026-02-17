«Сюжет для пропаганды»: Сбежавший на Украину военный ВС РФ прослужил в «Рубиконе» всего два месяца

Военный блогер Михаил Звинчук утверждает, что Мирослав Симонов, которого называют предполагаемым дезертиром на сторону Украины, не имел значительного боевого опыта в ВС РФ и, следовательно, не мог располагать ценными для противника сведениями. Звинчук также оспаривает утверждения украинских журналистов о том, что Симонов якобы был элитным дронщиком из «Рубикона».

Звинчук обратил внимание на то, что украинские медиа в последнее время активно распространяют информацию о «ценном перебежчике» – новосибирце Мирославе Симонове. Утверждается, что он якобы добровольно сдался в плен и передал противнику важные сведения о центре беспилотных систем «Рубикон». Звинчук считает, что такой сюжет – «специалист известного подразделения БПЛА» – идеально подходит для пропаганды. Однако, по данным военблогера, Симонов прослужил в «Рубиконе» лишь несколько месяцев, затем был переведен в 1-ю танковую армию. Там у него не сложилось, он самовольно покинул часть, скрывался семь месяцев, а после задержания был отправлен в штурмовое подразделение.

«Уже оттуда Симонов и сбежал на другую сторону. То есть ни о каком компетентном боевом опыте или идейном стремлении с самого начала помогать врагу речи-то и не шло», — отметил Звинчук.

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