«Не добивают, а ждут»: Раскрыта бесчеловечная тактика ВСУ при атаках на военных РФ на СВО
RT: ВСУ не добивают раненых солдат ВС РФ для атаки на эвакуационные группы
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Командир эвакуационной группы отряда «БАРС-16» с позывным Адресат раскрыл мрачную тактику противника: украинские военные намеренно не добивают раненых российских бойцов, чтобы заманить в ловушку спасательные группы.
«ВСУ выжидают, когда сделали своё грязное дело — затрёхсотили бойца, не добивают, а ждут, когда приедет эвакуационная группа, чтобы производить работы, и начинают работать по нам непосредственно», — рассказал он в интервью RT.
Один из таких инцидентов произошёл летом 2025 года. Когда к месту боя подъехала вторая эвакуационная группа Адресата, начался налёт дронов ВСУ. Водитель получил серьёзные травмы, пришлось вызывать третью группу. Несмотря на обстрелы, всех раненых удалось вывезти.
«Главное — не дрейфить, понимать задачу. Мы не должны оставить никого на поле боя. Все осознают риск», — подчёркивает командир.
Ежедневные занятия по тактической медицине и чёткое выполнение протоколов спасают жизни — как бойцов, так и самих эвакуаторов.
А ранее Life.ru писал, что украинские военные используют в Сумской области «голосовые мины» с записью криков о помощи. Устройство оказалось запрограммировано исключительно на воспроизведение голосовых сообщений без возможности обратной связи.
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