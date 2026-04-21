Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 12:02

Гоблин разнёс риторику Запада, где военные победы России списывают на большие расстояния

Гоблин: На Западе принято замалчивать героизм русских в войнах

Дмитрий Гоблин Пучков. Обложка © VK / Дмитрий Goblin Пучков

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, рассказал об особенности восприятия России западными странами. Он подметил, что в Европе и Соединённых Штатах не принято говорить о героизме народа нашей страны в войнах. Заявление прозвучало в эфире радио Sputnik, видеозапись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«С точки зрения западных аналитиков, никакого особого героизма у русских нет и быть не может. Все победы русского народа на Западе объясняют гигантскими расстояниями в России», — сказал блогер.

По его мнению, такая позиция не должна волновать россиян. Огромные пространства России действительно помогают в борьбе с захватчиками и мешают всяким «сволочам», подчеркнул Гоблин.

Ранее Дмитрий Пучков, рассуждая о том, как быстро летит время, заметил, что ощущение ускорения возникает у людей из-за однообразия быта. Он посоветовал брать пример с жителей Японии — чаще любоваться природой и получать новые впечатления.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Пучков (Гоблин)
  • ЕС
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar