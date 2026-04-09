«Будь как японец»: Застрявших в рутине россиян научили ценить жизнь

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, призвал россиян, застрявших в рутине, ценить моменты жизни и наслаждаться природой по примеру японцев. Такую рекомендацию он дал в эфире радио Sputnik.

Обсуждая быстротечность времени, эксперт отметил, что людям кажется, будто время ускоряется, когда их жизнь становится однообразной. Однако нужно брать пример с японцев: радоваться природе и по возможности чаще получать свежие впечатления.

«Будь как японец. Вышел — листочек зелёный, мама дорогая! Или жёлтый. Ветер дует или не дует, дождик, солнце — всем надо наслаждаться непрерывно», — заявил Пучков.

Ранее российские журналисты отправились в Японию, чтобы понять, кто и как создаёт современную поп-культуру страны — от айдолов до художников манги. Так, Майли, три года выступавшая в айдол-группе, рассказала, что работа была изнурительной: по три концерта в день, а в свободное время ей приходилось подрабатывать, чтобы свести концы с концами.