Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, в эфире радио Sputnik высказался о коррупции, связанной с финансовой помощью Киеву. По его словам, средства, которые Европейский союз выделяет Украине, расхищают не только местные чиновники.

Поводом для обсуждения стала новость о том, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль оценил восстановление инфраструктуры в 91 миллиард долларов. Гоблин заявил, что политик назвал завышенную сумму как раз для того, чтобы часть средств можно было присвоить.

При этом блогер подчеркнул: у многих сложилось ошибочное мнение, что воровством занимаются исключительно украинцы. На самом деле, по его словам, в этой схеме участвуют и западные партнёры.

«Они воруют вместе со своими благодетелями — европейцами и американцами», — добавил Пучков.

Он также обратил внимание, что именно из-за причастности американцев к коррупционным схемам Вашингтон не проводит полноценный аудит финансовой помощи, направляемой Киеву.

А ранее Гоблин Пучков заявил, что Владимир Зеленский одевается «как чмо». Кроме того, по мнению блогера, конфликты главаря киевского режима с президентом США Дональдом Трампом связаны с тем, что Зеленский плохо знает английский язык.