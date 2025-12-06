Путин в Индии
6 декабря, 13:24

Гоблин Пучков объяснил, почему Трамп не смог остановить конфликт на Украине за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Блогер Дмитрий Гоблин Пучков объяснил, почему президент США Дональд Трамп не смог прекратить конфликт на Украине за 24 часа. В интервью RT он заявил, что у главы Штатов нет нужной для этого команды.

Пучков отметил, что Трамп, будучи бизнесменом, не разбирается в аппаратных политических играх. Для реализации решений ему необходима мощная поддержка внутри администрации и партии, которой, по версии блогера, нет.

«В моём понимании, он не политик. То есть в том смысле — он бизнесмен... А в аппаратных играх он вообще ничего не понимает. То, что ты президент, — это прекрасно. А кто тебя внутри администрации поддерживает? Если ты один залез наверх, у тебя команда должна быть», — сказал Пучков.
Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон близок к прекращению войны на Украине, отметив, что его администрация «очень упорно» над этим работает. В подтверждение этих слов прошли консультации США с Украиной в Женеве, а также встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве, где, по данным Кремля, обсуждались несколько аспектов мирного плана, включая территориальный вопрос.

