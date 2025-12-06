Гоблин Пучков объяснил, почему Трамп не смог остановить конфликт на Украине за сутки

Блогер Дмитрий Гоблин Пучков объяснил, почему президент США Дональд Трамп не смог прекратить конфликт на Украине за 24 часа. В интервью RT он заявил, что у главы Штатов нет нужной для этого команды.

Пучков отметил, что Трамп, будучи бизнесменом, не разбирается в аппаратных политических играх. Для реализации решений ему необходима мощная поддержка внутри администрации и партии, которой, по версии блогера, нет.

«В моём понимании, он не политик. То есть в том смысле — он бизнесмен... А в аппаратных играх он вообще ничего не понимает. То, что ты президент, — это прекрасно. А кто тебя внутри администрации поддерживает? Если ты один залез наверх, у тебя команда должна быть», — сказал Пучков.

Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон близок к прекращению войны на Украине, отметив, что его администрация «очень упорно» над этим работает. В подтверждение этих слов прошли консультации США с Украиной в Женеве, а также встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве, где, по данным Кремля, обсуждались несколько аспектов мирного плана, включая территориальный вопрос.