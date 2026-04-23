Европейский союз включил требование о соблюдении прав меньшинств в условия предоставления Украине крупного финансового кредита. Это следует из регламента, опубликованного в официальном журнале ЕС.

В документе говорится, что украинские власти должны продолжать обеспечивать функционирование демократических институтов, поддерживать многопартийную парламентскую систему и соблюдать принцип верховенства права. Среди обязательств также указано соблюдение прав человека, включая защиту меньшинств. Кроме того, в требованиях указана борьба с коррупцией.

Однако Совет ЕС в тексте не уточняет, о каких именно меньшинствах идёт речь — входят ли в них русскоязычное меньшинство и прихожане Украинской православной церкви.

Напомним, ЕС одобрил кредит в 90 млрд евро, рассчитывая, что долг будет погашен не украинскими налогоплательщиками, а Россией. Средства привлечены на коммерческих рынках под гарантии европейского бюджета. Однако отдавать эти деньги планируется за счёт «репараций», которые Москва, по мнению Брюсселя, будет якобы обязана выплатить Киеву.