Правая партия «Альтернатива для Германии» укрепила лидерство в опросах. Поддержка АдГ выросла до 28% — это новый рекорд для партии. Об этом 25 апреля сообщила газета Bild.

Издание ссылается на данные воскресного опроса INSA. Партия набрала дополнительный процентный пункт. Такой результат АдГ показывает впервые за всю историю исследований.

Газета отмечает, что АдГ опережает правящий Христианско-демократический союз на четыре пункта. За ХДС канцлера Фридриха Мерца готовы проголосовать 24% респондентов. Социал-демократическая партия набирает 14%. Партия «Зелёные» — 12%. «Левая партия» — 11%.

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель и лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт призвали прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Это произошло после выхода книги журналиста WSJ Бояна Панчевски о подрывах газопроводов «Северный поток». Согласно данным репортёра — теракт санкционировал главарь киевского режима Владимир Зеленский.